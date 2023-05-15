Марсель в домашнем матче справился с Анже (3:1), хотя пропустил первым.

Франция. Лига 1, 35 тур

Марсель – Анже – 3:1

Голы: Санчес, 34, Пайе, 48, Верету, 77 (пен) – Сима, 28

Руслан Малиновский во второй раз подряд вышел в стартовом составе Марселя. Однако главным событием вечера стало появление Димитри Пайе с первых минут – капитан три месяца не попадал в старт на матчи Лиги 1.

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Из-за Пайе несколько изменились функции Малиновского. Украинец играл глубже обычного и реже обострял (2 паса в финальную треть, 86% точности передач). Руслан выбирал простые варианты развития атак, особенно в первом тайме.

Малиновский оказался в тени Пайе и Санчеса, а также Ундера с Клоссом, которые постоянно обостряли с флангов. Руслан только раз пробил издалека – мяч полетел над воротами.

После перерыва украинец заиграл более агрессивно и создал второй гол Марселя: включил дриблинг на правом фланге, проскочил 4 соперника и залетел в штрафную. Пас на Санчеса перехватили, но Алексис отвоевал мяч и ассистировал Пайе.

На тот момент счет был ничейным. Марсель пропустил первым, когда высокий прессинг дал сбой. Анже провел быструю атаку с голом Сима. Хозяева отыгрались, когда Клосс тонким пасом нашел Алексиса. Жонатан, кстати, эксперт по Анже (3 гола + 3 ассиста).

Добил соперников Верету, реализовавший пенальти за игру рукой. Витинья вообще мог оформить разгром, однако испортил выход один на один с голкипером. Марсель набрал 73 очка и продолжает борьбу за второе место (2 балла отставания от Ланса).

Малиновский получил от статистических порталов средние оценки: SofaScore – 7, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.2. Можно отметить 100% успешности дриблинга. А вот в единоборствах можно было лучше (выиграл половину).