Ігор Тудор вирішив внести кілька змін в основний склад Марселя. З перших хвилин на полі з'явився капітан команди Дімітрі Пайє. Це вплинуло на роль Руслана Маліновського, якому довелось зіграти трішки глибше, що позначилось на його атакувальних діях. Експеримент тренера був вдалим і Марсель відсвяткував перемогу.

Маліновський організував гол для зіркового капітана – Марсель переграв Анже

Команда українця продовжує переслідувати Ланс, від якого відстає на всього на два бали. Анже готується брати участь у Лізі 2 в наступному сезоні.