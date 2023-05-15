Марсель – Анже – 3:1 – відео ефектного проходу Маліновського та огляд матчу
11:00 - Читать на русском
Марсель у 35 турі Ліги 1 переграв головного аутсайдера чемпіонату.
Ігор Тудор вирішив внести кілька змін в основний склад Марселя. З перших хвилин на полі з'явився капітан команди Дімітрі Пайє. Це вплинуло на роль Руслана Маліновського, якому довелось зіграти трішки глибше, що позначилось на його атакувальних діях. Експеримент тренера був вдалим і Марсель відсвяткував перемогу.
Маліновський організував гол для зіркового капітана – Марсель переграв Анже
Команда українця продовжує переслідувати Ланс, від якого відстає на всього на два бали. Анже готується брати участь у Лізі 2 в наступному сезоні.
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