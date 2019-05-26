Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

Бавария разгромила РБ Лейпциг в финале Кубка Германии и оформила золотой дубль во внутренних соревнованиях.

Бавария без особого труда разгромила РБ Лейпциг и выиграла Кубок Германии. В первом тайме Левандовски вывел мюнхенцев вперед в счете. Во второй половине Коман удвоил преимущество Баварии, а точку в матче поставил все тот же Левандовски.

Бавария оформила "золотой дубль", разгромив РБ Лейпциг в финале Кубка Германии

Таким образом, Бавария выиграла третий титул с Ковач во главе команды, выиграв до этого суперкубок и чемпионат Германии.