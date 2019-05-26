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Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3

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Видеообзор финала Кубка Германии РБ Лейпциг – Бавария – 0:3
Бавария празднует победу в Кубке Германии / Твиттер ФК Бавария

Бавария разгромила РБ Лейпциг в финале Кубка Германии и оформила золотой дубль во внутренних соревнованиях.

 
Роберт Левандовски 29’
Кингсли Коман 78’
Роберт Левандовски 86’
29’ Роберт Левандовски
78’ Кингсли Коман
86’ Роберт Левандовски

Бавария без особого труда разгромила РБ Лейпциг и выиграла Кубок Германии. В первом тайме Левандовски вывел мюнхенцев вперед в счете. Во второй половине Коман удвоил преимущество Баварии, а точку в матче поставил все тот же Левандовски.

Бавария оформила "золотой дубль", разгромив РБ Лейпциг в финале Кубка Германии

Таким образом, Бавария выиграла третий титул с Ковач во главе команды, выиграв до этого суперкубок и чемпионат Германии.

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Бавария Бавария Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Бавария Видеоновости
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