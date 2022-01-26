Появилось видео массовой стычки, заставившей арбитра давать финальный свисток уже на 89-й минуте.

Молодежка Динамо не доиграла спарринг из-за массовой драки – все спровоцировал Диалло

Главным действующим лицом стал Самба Диалло. Легионер Динамо очень разозлился из-за отмены своего гола и грубо ударил соперника. Футболисты обеих команд сошлись в хаотическую кучу, а Диалло после справедливого удаления успел еще и толкнуть арбитра.

Началось настоящее безумие. На поле выбежали посторонние люди (очевидно, местные), один из которых исподтишка пнул Диалло. С горем пополам команды успокоили, но о возобновлении встречи никто даже не думал.

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