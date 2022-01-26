Поединок между Динамо U-19 и сверстниками из Антальяспора оказался совсем не товарищеским.

Арбитр был вынужден давать досрочный финальный свисток из-за массовой потасовки между игроками, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Очередной гол Кулача в видеообзоре матча Динамо – Мурсия – 3:1

При счете 2:2 Самба Диалло забил в роскошном сольном проходе, однако рефери зафиксировал офсайд. Несмотря на товарищеский статус матча, молодежка Динамо очень разозлилась – протестовать на поле выбежал даже тренер Игорь Костюк. Через несколько секунд вообще началась массовая потасовка из-за Диалло, который в неигровом эпизоде ударил игрока Антальяспора. Команды едва успокоились, а судья решил не доигрывать последние несколько минут спарринга.

Добавим, что в составе Динамо голы забивали Кирилл Попов и Антон Царенко.

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