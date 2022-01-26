З'явилося відео масової сутички, яка змусила арбітра давати фінальний свисток вже на 89-й хвилині.

Молодіжка Динамо не дограла спаринг через масову бійку – все спровокував Діалло

Головною дійовою особою став Самба Діалло. Легіонер Динамо дуже розлютився через скасування свого гола і грубо вдарив суперника. Футболісти обох команд зійшлися в хаотичну купу, а Діалло після справедливого вилучення встиг ще й штовхнути арбітра.

Почалося справжнє божевілля. На поле вибігли сторонні люди (вочевидь, місцеві), один з яких нишком дав Діалло копняка. З горем навпіл команди заспокоїли, але про відновлення зустрічі ніхто навіть не думав.

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