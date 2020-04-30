Видаль может перебраться в МЛС

Полузащитник испанской Барселоны Артуро Видаль получил вариант продолжения карьеры за океаном.

В услугах чилийца заинтересован Интер Майами, сообщает Sport.es.

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Владелец флоридского клуба Дэвид Бекхэм надеется убедить Видаля перебраться в МЛС. Контракт опытного хавбека с Барселоной действует до лета 2021 года, однако "блаугранас" могут отпустить Видаля за небольшие отступные раньше. Правда, "цаплям" в борьбе за центрхава придется конкурировать с миланским Интером, а также английскими Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом.

В нынешнем сезоне Артуро Видаль провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

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