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Відаль може перебратися до МЛС

30 квітня 00:15 258 Читать на русском
Відаль може перебратися до МЛС
Артуро Відаль / EFE

Півзахисник іспанської Барселони Артуро Відаль отримав варіант продовження кар'єри за океаном.

У послугах чилійця зацікавлений Інтер Маямі, повідомляє Sport.es.

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Власник флоридського клубу Девід Бекхем сподівається переконати Відаля перебратися до МЛС. Контракт досвідченого хавбека з Барселоною діє до літа 2021 року, проте "блаугранас" можуть відпустити Відаля за невеликі відступні раніше. Щоправда, "чаплям" у боротьбі за центрхава доведеться конкурувати з міланським Інтером, а також англійськими Манчестер Юнайтед і Ньюкаслом.

У нинішньому сезоні Артуро Відаль провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

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