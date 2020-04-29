Интер озвучил Барселоне свои требования по трансферу Лаутаро – чемпион мира может стать разменной монетой

Миланский Интер обозначил свою позицию в переговорах о переходе форварда Лаутаро Мартинеса в испанскую Барселону.

"Нерадзурри" желают получить за аргентинца 90 млн евро плюс двух звезд каталонцев, сообщает Sportmediaset.

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Интер готов отпустить Мартинеса, если получит солидные отступные, полноценный переход хавбека Артуро Видаля и 1-летнюю аренду нападающего Антуана Гризманна. Клаусула форварда миланцев составляет 111 млн в евровалюте. А "блаугранас" смогут сэкономить на зарплате чемпиона мира, за которого отдали 120 млн год назад.

К слову, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

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