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Интер озвучил Барселоне свои требования по трансферу Лаутаро – чемпион мира может стать разменной монетой

20:07 67 Читати українською
Интер озвучил Барселоне свои требования по трансферу Лаутаро – чемпион мира может стать разменной монетой
Лаутаро Мартинес / LaPresse

Миланский Интер обозначил свою позицию в переговорах о переходе форварда Лаутаро Мартинеса в испанскую Барселону.

"Нерадзурри" желают получить за аргентинца 90 млн евро плюс двух звезд каталонцев, сообщает Sportmediaset.

Барселона вынуждена отказаться от мечты о Неймаре и сосредоточиться на другом топ-трансфере

Интер готов отпустить Мартинеса, если получит солидные отступные, полноценный переход хавбека Артуро Видаля и 1-летнюю аренду нападающего Антуана Гризманна. Клаусула форварда миланцев составляет 111 млн в евровалюте. А "блаугранас" смогут сэкономить на зарплате чемпиона мира, за которого отдали 120 млн год назад.

К слову, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

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