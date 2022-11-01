Видаль – Реалу: Мы надерём вам задницу
Артуро Видаль эмоционально отреагировал на победу Фламенго в Кубке Либертадорес.
Полузащитник Фламенго и сборной Чили Артуро Видаль обратился к мадридскому Реалу, с которым бразильской команде, возможно, придётся встретиться на клубном чемпионате мира.
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"Реал, мы надерём вам задницу", – выкрикнул Видаль в микрофон во время церемонии награждения Кубка Либертадорес.
Напомним, что в финале турнира Фламенго одолел Атлетико Паранаэнсе (1:0).
Ранее Видаль защищал цвета самого принципиального соперника мадридцев – Барселоны. Артуро выступал в составе каталонской команды с 2018 по 2020 год.
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