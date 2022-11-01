Артуро Відаль емоційно відреагував на перемогу Фламенго у Кубку Лібертадорес.

Півзахисник Фламенго та збірної Чилі Артуро Відаль звернувся до мадридського Реалу, з яким бразильській команді, можливо, доведеться зустрітися на клубному чемпіонаті світу.

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"Реал, ми надеремо вам дупу", – вигукнув Відаль у мікрофон під час церемонії нагородження Кубка Лібертадорес.

Нагадаємо, що у фіналі турніру Фламенго здолав Атлетіко Паранаенсе (1:0).

Раніше Відаль захищав кольори найпринциповішого суперника мадридців – Барселони. Артуро виступав у складі каталонської команди з 2018 до 2020 року.

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