Фламенго и Атлетико Паранаэнсе сошлись в противостоянии за Кубок Либертадорес – самый престижный клубный трофей Южной Америки. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес-2022, финал

Фламенго – Атлетико Паранаенсе – 1:0

Гол: Габриэл Барбоза, 45+4

Удаление: Педру Энрике, 43 (Атлетико Паранаэнсе)

В финале Кубка Либертадорес сошлись Фламенго и Атлетико Паранаэнсе, в составах которых нашлось немало знакомых фамилий. За "красно-черных" сыграли Филипе Луис, Давид Луис, Эвертон Рибейру, Габриэл Барбоза, а на замену появился Артуро Видаль. В составе Атлетико украинские болельщики могли увидеть несколько знакомых фамилий: Витинью, Фернандинью, Витор Буэно.

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Первый момент создал динамовец Виттинью (права на него все еще принадлежат Динамо) – голкипер потянул выстрел в нижний угол. Уже на 20 минуте Филиппе Луис получил повреждение, из-за чего покинул поле. Атлетико Паранаэнсе получил более болезненный удар – Педру Энрике уже на 43 минуте получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Как раз перед перерывом и был забит единственный мяч. Эвертон навесил с правого фланга на дальнюю штангу, а Габигол опередил защитника и переправил снаряд в сетку ворот. После перерыва форвард мог оформить дубль, а Атлетико Паранаэнсе имел еще меньше моментов, так что Фламенго без проблем довел игру до победной развязки.