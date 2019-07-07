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Видаль – о судействе на матче Аргентина – Чили: Шоу должны создавать игроки, а не арбитры

12:54 85 Читати українською
Видаль – о судействе на матче Аргентина – Чили: Шоу должны создавать игроки, а не арбитры
Лионель Месси и Гари Медель / AS

Полузащитник Барселоны и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал судейство в матче за третье место Копа Америка против Аргентины (1:2).

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"Судейство испортило игру. Командам не дали играть, матч без каких-либо причин обострился. Надеюсь, такого больше не повторится. Считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры.

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Особого желания играть за третье место не было, но мы вышли на поле, чтобы победить", – приводит слова Видаля TyC Sports.

Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошла стычка с полузащитником чилийцев Гари Медель. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

Отметим, что сборная Аргентины одержала победу в матче за 3-е место в матче против Чили (2:1).

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Мир Гари Медель Гари Медель Чили Чили Аргентина - Чили Лионель Месси Лионель Месси Артуро Видаль Артуро Видаль Аргентина Аргентина
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