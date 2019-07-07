Видаль – о судействе на матче Аргентина – Чили: Шоу должны создавать игроки, а не арбитры

Полузащитник Барселоны и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал судейство в матче за третье место Копа Америка против Аргентины (1:2).

"Судейство испортило игру. Командам не дали играть, матч без каких-либо причин обострился. Надеюсь, такого больше не повторится. Считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры.

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Особого желания играть за третье место не было, но мы вышли на поле, чтобы победить", – приводит слова Видаля TyC Sports.

Напомним, в концовке первого тайма, на 37-й минуте, между форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси произошла стычка с полузащитником чилийцев Гари Медель. Главный арбитр матча не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

Отметим, что сборная Аргентины одержала победу в матче за 3-е место в матче против Чили (2:1).

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