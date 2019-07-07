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Відаль – про суддівство на матчі Аргентина – Чилі: Шоу повинні створювати гравці, а не арбітри

7 липня 12:52 405 Читать на русском
Відаль – про суддівство на матчі Аргентина – Чилі: Шоу повинні створювати гравці, а не арбітри
Ліонель Мессі та Гарі Медель / AS

Півзахисник Барселони і збірної Чилі Артуро Відаль прокоментував суддівство в матчі за третє місце Копа Амеріка проти Аргентини (1:2).

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"Суддівство зіпсувало гру. Командам не дали грати, матч без будь-яких причин загострився. Сподіваюся, такого більше не повториться. Вважаю, що шоу повинні створювати гравці, а не арбітри.

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Особливого бажання грати за третє місце не було, але ми вийшли на поле, щоб перемогти", – наводить слова Відаля TyC Sports.

Нагадаємо, в кінцівці першого тайму, на 37-й хвилині, між форвардом збірної Аргентини Ліонелем Мессі сталась сутичка з півзахисником чилійців Гарі Меделем. Головний арбітр матчу не став чекати розвитку конфлікту і показав червону картку обом учасникам епізоду.

Зазначимо, що збірна Аргентини здобула перемогу в матчі за 3-е місце у матчі проти Чилі (2:1).

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