Відаль – про суддівство на матчі Аргентина – Чилі: Шоу повинні створювати гравці, а не арбітри

Півзахисник Барселони і збірної Чилі Артуро Відаль прокоментував суддівство в матчі за третє місце Копа Амеріка проти Аргентини (1:2).

"Суддівство зіпсувало гру. Командам не дали грати, матч без будь-яких причин загострився. Сподіваюся, такого більше не повториться. Вважаю, що шоу повинні створювати гравці, а не арбітри.

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Особливого бажання грати за третє місце не було, але ми вийшли на поле, щоб перемогти", – наводить слова Відаля TyC Sports.

Нагадаємо, в кінцівці першого тайму, на 37-й хвилині, між форвардом збірної Аргентини Ліонелем Мессі сталась сутичка з півзахисником чилійців Гарі Меделем. Головний арбітр матчу не став чекати розвитку конфлікту і показав червону картку обом учасникам епізоду.

Зазначимо, що збірна Аргентини здобула перемогу в матчі за 3-е місце у матчі проти Чилі (2:1).

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