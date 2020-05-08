toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Вида стал слишком большой проблемой для Бешикташа – три клуба готовы купить экс-динамовца за скромную сумму

13:13 135 Читати українською
Вида стал слишком большой проблемой для Бешикташа – три клуба готовы купить экс-динамовца за скромную сумму
Домагой Вида / Getty Images

Будущее защитника Домагоя Виды в Бешикташе остается под большим вопросом.

Турецкий гранд готов продать вице-чемпиона мира, сообщает Fotomac.

Экс-лидер Динамо позвал обладателя "Золотого мяча" в свою команду

Вида получает наибольшую зарплату в клубе (3 млн евро в год), а Бешикташ вводит режим экономии для смягчения последствий пандемии коронавируса. Хорват стал одним из главных кандидатов на выход, "черные орлы" рассчитывают получить за центрбека скромные 6 млн евро. Сейчас есть интерес от трех клубов – Шеффилд Юнайтед, Марселя и самый реальный от Вест Бромвича.

Напомним, бывший защитник Динамо перебрался в Бешикташ в начале 2018 на правах свободного агента. Контракт Виды с турками рассчитан еще на два сезона.

Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче

blog_ava
Новичок сборной Украины выполнил украинскую песню на посвящении – не понравилось только Ракицкому, хотел русскую
10:13
247
Теги
Трансферы Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Турция Домагой Вида Домагой Вида Вест Бромвич Вест Бромвич Марсель Марсель Бешикташ Бешикташ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
24
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук