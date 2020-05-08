Вида стал слишком большой проблемой для Бешикташа – три клуба готовы купить экс-динамовца за скромную сумму

Будущее защитника Домагоя Виды в Бешикташе остается под большим вопросом.

Турецкий гранд готов продать вице-чемпиона мира, сообщает Fotomac.

Экс-лидер Динамо позвал обладателя "Золотого мяча" в свою команду

Вида получает наибольшую зарплату в клубе (3 млн евро в год), а Бешикташ вводит режим экономии для смягчения последствий пандемии коронавируса. Хорват стал одним из главных кандидатов на выход, "черные орлы" рассчитывают получить за центрбека скромные 6 млн евро. Сейчас есть интерес от трех клубов – Шеффилд Юнайтед, Марселя и самый реальный от Вест Бромвича.

Напомним, бывший защитник Динамо перебрался в Бешикташ в начале 2018 на правах свободного агента. Контракт Виды с турками рассчитан еще на два сезона.

Ребров получил шанс покинуть Ференцварош – упоминание о Динамо, битва экс-тренеров Ярмоленко, ультиматум Фенербахче