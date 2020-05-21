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Віда може перейти в Арсенал – Бешикташ встановив цінник на колишнього лідера Динамо

11:38 613 Читать на русском
Віда може перейти в Арсенал – Бешикташ встановив цінник на колишнього лідера Динамо
Домагой Віда (справа) / Твіттер збірної Хорватії

Центральний захисник Бешикташа та збірної Хорватії привернув увагу "канонірів".

Арсенал розглядає можливість підписання Домагоя Віди, контракт якого з Бешикташем розрахований до 30 червня 2022 року. Окрім "канонірів", інтерес до хорвата також приписують Вест Бромвічу та Ліверпулю, інформує Mynet.

Віда став надто великою проблемою для Бешикташа – три клуби готові купити екс-динамівця за скромну суму

Бешикташ, який зіткнувся з фінансовими труднощами, не проти продати Віду, але розраховує отримати за захисника не менше 10 млн євро. В поточному сезоні 31-річний хорват провів 32 матчі за Бешикташ та забив 4 голи.

Нагадаємо, Віда виступав за Динамо з 2013 по 2018 рік. Став дворазовим чемпіоном України, а всього у складі киян виграв 5 трофеїв.

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