Накануне руководство ФК Кудровка провело встречу с тренерами и командой, на которой объявило о серьезных изменениях, сообщает официальный сайт клуба.

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В частности, в отставку был отправлен наставник Сергей Даценко и весь его тренерский штаб. Уже в ближайшее время будет сообщено имя нового коуча команды.

Кроме того, президент Кудровки Роман Солодаренко объявил об изменении клубной прописки – с нового года команда будет базироваться в городе Ирпень.

Напомним, на зимнюю паузу новичок Второй лиги ушел на пятой строчке, набрав 27 очков. От лидеров – Звягеля и ЮКСА – Кудровка отстает на 13 баллов.

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