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Инфантино переизбран на должность главы ФИФА

12:55 38 Читати українською
Инфантино переизбран на должность главы ФИФА
Джанни Инфантино / Reuters

Джанни Инфантино продолжит руководить федерацией в течение ближайшей четырех лет.

Швейцарца переизбрали на новый срок, информирует официальный сайт ФИФА.

Умер бывший глава УЕФА Леннарт Юханссон

49-летний функционер был единственным кандидатом на должность, выборы на конгрессе организации в Париже состоялись на безальтернативной основе. Инфантино будет возглавлять руководящий орган мирового футбола до 2023 года.

Катар будет хозяином клубных чемпионатов мира в 2019 и 2020 годах

Бывший генеральный секретарь УЕФА стал во главе ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту Йозефа Блаттера.

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Мир ФИФА Джанни Инфантино
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