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Президент ПСЖ Аль-Хелаифи обвиняется в коррупции

14:34 28 Читати українською
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи обвиняется в коррупции
Нассер Аль-Хелаифи / The Independent

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи якобы заплатил взятку, чтобы Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 был проведен в Катаре.

Французские судебные источники подтвердили, что Насер Аль-Хелаифи, президент ПСЖ, подозревается в подкупе IAAF ради проведения Чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре.

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Юсеф Аль-Обейдли, нынешний глава группы BeIN и член совета директоров ПСЖ также под подозрением, передает Mundo Deportivo со ссылкой на газету Le Monde.

Судья финансовых сборов парижского суда Рено Ван Руймбеке подозревает, что Аль-Хелаифи выплатил 3,1 млн евро на счет Ламина Диака, тогдашнего президента Международной федерации легкой атлетики.

Добавим, что Чемпионата мира по легкой атлетике 2017 был проведен в Лондоне, а в Катаре должен пройти в 2019 году. Адвокат президента ПСЖ Фрэнсиса Шпинзера уже опроверг эти обвинения.

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ПСЖ ПСЖ Франция Нассер Аль-Хелаифи
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