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Вице-президент Динамо неоднозначно прокомментировал слухи об отставке Луческу

17:45 - Читати українською
Вице-президент Динамо неоднозначно прокомментировал слухи об отставке Луческу
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Вице-президент киевского клуба Алексей Семененко отреагировал на шокирующую информацию румынских СМИ.

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас ничего вам сказать на эту тему. Пока потерпите", – лаконично ответил Семененко на вопрос от Footboom об отставке Луческу.

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Напомним, спортивное медиапространство взорвала новость от румынского издания Gazeta Sporturilor о прекращении сотрудничества между Динамо и Мирчей Луческу, которого объявили главным тренером киевлян 4 дня назад.

Сам румынский специалист аргументировал решение уйти – недовольством ультрас "бело-синих" на свое назначение.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Алексей Семененко
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