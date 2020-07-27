Вице-президент Динамо неоднозначно прокомментировал слухи об отставке Луческу

"Я понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас ничего вам сказать на эту тему. Пока потерпите", – лаконично ответил Семененко на вопрос от Footboom об отставке Луческу.

Луческу назвал причины своей отставки из Динамо

Напомним, спортивное медиапространство взорвала новость от румынского издания Gazeta Sporturilor о прекращении сотрудничества между Динамо и Мирчей Луческу, которого объявили главным тренером киевлян 4 дня назад.

Сам румынский специалист аргументировал решение уйти – недовольством ультрас "бело-синих" на свое назначение.

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