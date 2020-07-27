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Луческу назвал причины своей отставки из Динамо

17:18 - Читати українською
Луческу назвал причины своей отставки из Динамо
Мирча Луческу / Фото Reuters

Мирча Луческу не справился с хейтом от болельщиков Динамо.

"К сожалению, я решил отказаться от возможного сотрудничества с Динамо.

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Спасибо братьям Суркисам за оказанное доверие и приглашение в клуб. Но я не могу работать во враждебной атмосфере, которая особенно проявляется от группы ультрас клуба, в чьей поддержке так нуждается команда.

Я никогда не был трусом, я принимал спортивные вызовы. Подтверждением тому – переход из Галатасарая в Бешикташ или из Динамо Бухарест в бухарестский Рапид, между чьими болельщиками есть большое, но честное соперничество. Болельщики принимали меня с надеждой и распростертыми объятиями, благодаря чему мне удавалось выигрывать титулы в этих клубах.

Я не могу принять то, что фанаты действуют против интересов своего клуба. Думаю, это было время для перемен, которые привели бы к повышению уровня соперничества и мотивации, вернули бы клуб на тот уровень, на котором он с такой историей и традицией должен находиться.

Мое появление в Динамо не имело ничего общего с цифрами в контракте, деньги меня интересуют в последнюю очередь. Я хотел вернуться в футбол, вернуться в Украину, где у меня было столько хороших моментов. Хотелось снова окунуться в эту восхитительную атмосферу непредсказуемого футбола.

Я был полон энтузиазма и веры в молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных команд. Хотелось вернуть тот уровень конкуренции, который был в прошлые годы, зарядить трибуны. Украина этого заслуживает", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Напомним, президент Динамо Игорь Суркис лишь 23 июля объявил о назначении румынского специалиста главным тренером киевского клуба. Эту новость враждебно восприняли фанаты "бело-синих", из-за опыта Луческу в Шахтере и его негативных высказываниях о Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Мирча Мирча Луческу футбольные фанаты
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