Віце-президент Динамо неоднозначно прокоментував чутки про відставку Луческу

"Я розумію, чому ви телефонуєте, але мені зараз нічого вам сказати на цю тему. Поки потерпіть", – лаконічно відповів Семененко на питання від Footboom про відставку Луческу.

Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

Нагадаємо, спортивний медіапростір взірвала новина від румунського видання Gazeta Sporturilor про припинення співпраці між Динамо та Мірчою Луческу, якого оголосили головним тренером киян 4 дні тому.

Сам румунський фахівець аргументував рішення піти – невдоволенням ультрас "біло-синіх" на своє призначення.

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