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Віце-президент Динамо неоднозначно прокоментував чутки про відставку Луческу

17:45 - Читать на русском
Віце-президент Динамо неоднозначно прокоментував чутки про відставку Луческу
Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Віце-президент київського клубу Олексій Семененко відреагував на шокуючу інформацію румунських ЗМІ.

"Я розумію, чому ви телефонуєте, але мені зараз нічого вам сказати на цю тему. Поки потерпіть", – лаконічно відповів Семененко на питання від Footboom про відставку Луческу.

Луческу назвав причини своєї відставки з Динамо

Нагадаємо, спортивний медіапростір взірвала новина від румунського видання Gazeta Sporturilor про припинення співпраці між Динамо та Мірчою Луческу, якого оголосили головним тренером киян 4 дні тому.

Сам румунський фахівець аргументував рішення піти – невдоволенням ультрас "біло-синіх" на своє призначення.

Динамо був потрібен "свій Мораєс" – переваги та ризики запрошення Луческу на посаду головного тренера киян

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Теги
Мірча Мірча Луческу Динамо Динамо Олексій Семененко
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