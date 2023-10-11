"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике Quirónsalud в Барселоне у профессора Рамона Кугота. Операция прошла успешно. Ориентировочный срок реабилитации – около 4 месяцев.

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Оперативное вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", – пресс-служба Динамо цитирует главврача команды Андрея Шморгуна.

Напомним, летом Ярмоленко вернулся в Динамо на правах свободного агента. В 9 матчах сезона 33-летний вингер успел оформить 4 гола и один ассист. Без лидера результаты киевлян очень неутешительны – три поражения в трех матчах. До зимней паузы команде Луческу осталось провести 7 туров УПЛ.

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