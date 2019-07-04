toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧИЛИ - ПЕРУ КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Вице-президент Барселоны Местре ушел в отставку

07:30 27 Читати українською
Вице-президент Барселоны Местре ушел в отставку
Жорди Местре (крайний слева) / AFP

Жорди Местре, исполняющий функции вице-президента испанской Барселоны, покинул свой пост.

В среду функционер сообщил совету директоров "блаугранас" о своем решении, информирует официальный сайт Барселоны.

Коутиньо принял предложение ПСЖ и ожидает трансфера Неймара в Барселону

Местре присоединился к менеджменту Барсы в 2010 году. В разные годы он руководил Барселоной B и женской командой каталонцев. Более 5 лет назад его назначили вице-президентом клуба по спортивным вопросам.

О претендентах на вакантную должность пока ничего неизвестно.

"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра

blog_ava
"Встретимся в суде", – Фещук пригрозил Арсеналу-Киев из-за задолженности по зарплате
06:30
42
Теги
Барселона Барселона Испания Жорди Местре
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
33
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук