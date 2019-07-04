Вице-президент Барселоны Местре ушел в отставку

Жорди Местре, исполняющий функции вице-президента испанской Барселоны, покинул свой пост.

В среду функционер сообщил совету директоров "блаугранас" о своем решении, информирует официальный сайт Барселоны.

Коутиньо принял предложение ПСЖ и ожидает трансфера Неймара в Барселону

Местре присоединился к менеджменту Барсы в 2010 году. В разные годы он руководил Барселоной B и женской командой каталонцев. Более 5 лет назад его назначили вице-президентом клуба по спортивным вопросам.

О претендентах на вакантную должность пока ничего неизвестно.

"Твою ж м*ть, я плачу": Зозуля стал героем издевательского сюрприза Альбасете, из-за которого фанаты не спали до утра