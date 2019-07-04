Віце-президент Барселони Местре пішов у відставку

Жорді Местре, який виконував функції віце-президента іспанської Барселони, покинув свою посаду.

У середу функціонер повідомив раді директорів "блаугранас" про своє рішення, інформує офіційний сайт Барселони.

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Местре приєднався до менеджменту Барси в 2010 році. У різні роки він керував Барселоною B і жіночою командою каталонців. Понад 5 років тому його призначили віце-президентом клубу зі спортивних питань.

Про претендентів на вакантну посаду наразі нічого невідомо.

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