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Віце-президент Барселони Местре пішов у відставку

4 липня 07:30 293 Читать на русском
Віце-президент Барселони Местре пішов у відставку
Жорді Местре (крайній ліворуч) / AFP

Жорді Местре, який виконував функції віце-президента іспанської Барселони, покинув свою посаду.

У середу функціонер повідомив раді директорів "блаугранас" про своє рішення, інформує офіційний сайт Барселони.

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Местре приєднався до менеджменту Барси в 2010 році. У різні роки він керував Барселоною B і жіночою командою каталонців. Понад 5 років тому його призначили віце-президентом клубу зі спортивних питань.

Про претендентів на вакантну посаду наразі нічого невідомо.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Жорді Местре
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