Вингер Челси Михаил Мудрик уже пообщался с врачами относительно своего состояния.

"Сейчас есть положительная динамика. Прогнозы врачей положительные", – поделился Мудрик в комментари Legioners.UA.

Мудрик травмировался в матче за Челси – под вопросом октябрьские поединки за сборную Украины

Заметим, что Михаил забил в ворота Фулхэма, но был заменен уже после перерыва. Маурисио Почеттино позже объяснил, что заменил украинца, потому что тот пожаловался на дискомфорт в правом бедре.

В общем, Мудрик сыграл в 7 матчах за Челси в этом сезоне, в которых отметился 1 голом. Уже 14 октября сборная Украины сыграет против Северной Македонии, а 17-го - с Мальтой. "Сине-желтые" уже потеряли Виктора Цыганкова из-за травмы.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм