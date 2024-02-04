Серия А оплакивает потерю одного из сильнейших легионеров в своей истории. В воскресенье, 4 февраля, стало известно о смерти Курта Хамрина.

Легендарный шведский нападающий Курт Хамрин скончался в возрасте 89 лет. Причины смерти не уточняются.

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Хамрин в 1956-м перебрался из родного АИКа в Ювентус. Форварда преследовали травмы, поэтому пришлось отправляться в аренды. Швед стал настоящей легендой Фиорентины, за которую отыграл 9 лет – 358 матчей, 203 гола. Хамрин делит с Габриэлем Батистутой звание лучшего бомбардира в истории "фиалок". Также он входит в топ-10 бомбардиров Серии А и в топ-2 бомбардиров-легионеров, уступая лишь земляку Гуннару Нордалю. Главные клубные трофеи Курт добывал с Миланом, став чемпионом Италии и победителем ЛЧ.

За сборную Швеции Хамрин провел 32 матча и забил 16 мячей. В частности, "Курре" оформил 4 гола на домашнем ЧМ-1958, где в финале пришлось уступить Бразилии еще совсем юного Пеле. Со смертью Курта Хамрина завершилась эпоха – был последним живым участником того финала ЧМ-1958.

En av svensk fotbolls största ikoner har lämnat oss. Vila i frid Kurt "Kurre" Hamrin. ️



"Kurre" Hamrin var en stor faktor till Sveriges VM-silver 1958. Han är en legend i både AIK och Fiorentina för sina insatser i klubbarna.



Våra tankar går till Kurts familj och vänner.

Tack… pic.twitter.com/ql9qivlEjM — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 4, 2024

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