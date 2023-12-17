Владислав Огиря и Андрей Гитченко вошли в тренерский штаб Юрия Калитвинцева.

Футболисты Полесья Владислав Огиря и Андрей Гитченко получили новую роль в Полесье – ветераны команды вошли в тренерский штаб Юрия Калитвинцева. Об этом пишет ТаТоТаке.

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В первой части сезона Огиря провел пять матчей в составе Полесья, а Гитченко появлялся на футбольном поле 11 раз.

Стоит отметить, что контракт Андрея, по данным Transfermarkt, истекал уже в конце декабря, а Владислава был действителен еще до лета 2025-го.

Напомним, в прошлом сезоне Полесье завоевало трофей Первой лиги Украины, что позволило подопечным Юрия Калитвинцева квалифицироваться в УПЛ. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги "волки" занимают 3 строчку после 17 сыгранных матчей, имея в своем активе 32 балла.

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