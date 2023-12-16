"В основном, это тяга к обучению. У нас был короткий период подготовки, очень много новых футболистов появилось, но ребята были очень мотивированными и во время каждого тренировочного занятия они старались учиться. Поэтому каждый день, пусть и маленьким шагом, но мы шли вперед, это благодаря их отношению к команде, в которую они пришли, и, конечно, те игроки, которые были, знали наши требования. На словах это легко, а по сути, когда готовишь команду во время соревновательного процесса, есть накладки. Но мы справились.

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Лучшая мотивация – это желание всем вместе добиться положительного результата. Второе – это уважение к нашему президенту клуба. Человек создал для нас все условия, и мы не могли не ответить ему взаимностью. Нам нужно было правильно использовать то, что нам предоставили, а именно – у футболистов не было ни одной ситуации, чтобы сказать, что где-то команда не ела, или были какие-то другие бытовые проблемы. Даже если они возникали, мы могли на них не обращать внимания и были полностью сконцентрированы на общем результате.

Я говорил это еще в первом интервью, когда пришел в этот клуб – я гарантирую, что здесь не будет безразличных. Независимо на сколько минут футболист выходит на поле, они готовы работать друг за друга и делать все для достижения результата. Мы были "голодными" и остались "голодными". Мы очень мотивированы", – цитирует Калитвинцева официальный сайт Полесья.

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