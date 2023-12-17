Владислав Огіря і Андрій Гітченко увійшли в тренерський штаб Юрія Калітвінцева.

Футболісти Полісся Владислав Огіря і Андрій Гітченко отримали нову роль в Поліссі – ветерани команди увійшли в тренерський штаб Юрія Калітвінцева. Про це пише ТаТоТаке.

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В першій частині сезону Огіря провів п'ять матчів у складі Полісся, а Гітченко з'являвся на футбольному полі 11 разів.

Варто зазначити, контракт Андрія, за даними Transfermarkt, спливав вже наприкінці грудня, а Владислава був дійсний ще до літа 2025-го.

Нагадаємо, минулого сезону Полісся завоювало трофей Першої ліги України, що дозволило підопічним Юрія Калітвінцева кваліфікуватися до УПЛ. В нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги "вовки" посідають 3 сходинку після 17 зіграних матчів, маючи у своєму активі 32 бали.

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