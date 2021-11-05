Ярмоленко поможет сборной Украины в решающем матче отбора на ЧМ-2022, – источник
За состояние здоровья вингера Вест Хэма Андрея Ярмоленко фанатам и тренерскому штабу сборной Украины, похоже, переживать не стоит.
"Торопимся успокоить всех украинских болельщиков: с Ярмолой все в порядке! Да, действительно, у него был забой в районе ребра, который доставлял ему дискомфорт.
Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед матчами сборной Украины
Но к матчам сборной с ним должно быть все хорошо. Согласно договоренностям с клубным тренером, он занимается по индивидуальной программе, но ничего серьезного", – сообщает телеграмм-канал Тайны Футбола.
Напомним, Ярмоленко пропускал поединок Лиги Европы против Генка (2:2). Об отсутствии стало известно только перед матчем, а после него наставник Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил легкое повреждение Андрея.
Уже 16 ноября сборную Украины ожидает решающее противостояние в отборе на ЧМ-2022 – против Боснии и Герцеговины. До этого "сине-желтые" еще проведут товарищескую встречу против Болгарии.
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