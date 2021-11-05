"Торопимся успокоить всех украинских болельщиков: с Ярмолой все в порядке! Да, действительно, у него был забой в районе ребра, который доставлял ему дискомфорт.

Мойес прокомментировал состояние Ярмоленко перед матчами сборной Украины

Но к матчам сборной с ним должно быть все хорошо. Согласно договоренностям с клубным тренером, он занимается по индивидуальной программе, но ничего серьезного", – сообщает телеграмм-канал Тайны Футбола.

Напомним, Ярмоленко пропускал поединок Лиги Европы против Генка (2:2). Об отсутствии стало известно только перед матчем, а после него наставник Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил легкое повреждение Андрея.

Уже 16 ноября сборную Украины ожидает решающее противостояние в отборе на ЧМ-2022 – против Боснии и Герцеговины. До этого "сине-желтые" еще проведут товарищескую встречу против Болгарии.