Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола близок к переходу в Вест Хэм, сообщает Foot Mercato.

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Боссы "молотобойцев" арендуют 28-летнего француза. Прошлый сезон Альфонс также провел в Лодоне на правах аренды, где защищал цвета Фулхэма. В ПСЖ понимают, что с подписанием Джанлуиджи Доннаруммы у Ареола не будет возможности побороться за место в старте, ведь в Париже еще остается Кейлор Навас.

В прошлом сезоне АПЛ Альфонс провел 36 матчей, в которых пропустил 48 мячей.

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