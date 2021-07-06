Форвард сборной Украины Роман Яремчук имеет хорошие перспективы продолжить карьеру на Туманном Альбионе. Вест Хэм, Арсенал и Вулверхэмптон хотели бы его подписать.

Роман Яремчук в этом году запланировал трансфер в топ-лигу и использовал Евро-2020 для увеличения популярности своего имени. 25-летний форвард Гента был одним из лучших в составе Украины на турнире. Он отметился двумя голами и одним ассистом. Даже в провальных для сборной матчах Роман выглядел прилично.

Пресса утверждает, что после Евро-2020 три английских клуба утвердились в желании подписать Яремчука. По информации Eurosport, ближе всех к трансферу Вест Хэм. "Молотобойцы" серьезно рассматривают возможность приобретения Романа. Первые контакты якобы уже состоялись, а цена вопроса – 17 миллионов фунтов.

Вест Хэму очень нужен форвард. После продажи Алле единственный центрнап Антонио не имеет конкуренции, а в периоды его травм на острие нападения выходил даже Ярмоленко.

"Не думаю, что Яремчук будет заинтересован в условном Аяксе": Гент в предвкушении большого трансфера украинца

На Яремчука также претендуют Арсенал и Вулверхэмптон, добавляет не слишком авторитетный The Sun. У "волков" центр атаки просел из-за тяжелой травмы Хименеса. Аренда Виллиана Хосе из Реал Сосьедад не оправдала ожиданий, а делать ставку на 18-летнего Фабиу Силва рискованно.

Микель Артета располагает Обамеянгом, Ляказеттом и еще несколькими перспективными форвардами, но, по слухам, хочет взять в Арсенал бомбардира с другими характеристиками. Трансфер на Эмирейтс, впрочем, наименее вероятен для Яремчука.

В прошлом сезоне украинец провел 43 матча за Гент, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии