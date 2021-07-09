Голкіпер ПСЖ Альфонс Ареола близький до переходу у Вест Хем, повідомляє Foot Mercato.

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Боси "молотобійців" орендують 28-річного француза. Минулий сезон Альфонс також провів у Лодоні на правах оренди, де захищав кольори Фулхема. У ПСЖ розуміють, що з підписанням Джанлуїджі Доннарумми у Ареола не буде можливості поборотись за місце у старті, адже у Парижі ще залишається Кейлор Навас.

У минулому сезоні АПЛ Альфонс провів 36 матчів, в яких пропустив 48 м'ячів.

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