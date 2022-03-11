Фанаты Вест Хэма выпустили кружку в цветах формы сборной Украины – средства от продажи пойдут на помощь нашей стране
Болельщики "молотков" пытаются поддержать украинцев в противостоянии с российским оккупантом.
Фанаты лондонского Вест Хэма презентовали сувенирную кружку в желто-синих цветах формы сборной Украины, сообщает The Terrace.
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Стоимость такого удовольствия – 9,99 фунтов стерлингов. Все вырученные от продажи кружки средства планируют направить на помощь украинцам.
Напомним, ранее болельщики Вест Хэма вывесили огромный баннер, где выразили слова поддержки Андрею Ярмоленко и всему украинскому народу на фоне войны, которую Россия начала на нашей земле.
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