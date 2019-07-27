Вест Хэм с Ярмоленко минимально победил Фулхэм – посредственная игра украинца, который не реализовал свой момент

Вест Хэм одолел Фулхэм в товарищеском матче – Андрей Ярмоленко отыграл 45 минут. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1

Гол: Лансини, 18

На лондонском Крейвен Коттедж встретились местный Фулхэм и Вест Хэм. В составе "молотов" дебютировали два новичка команды – испанец Форналс и француз Алле, зато Андрей Ярмоленко начал поединок на скамейке запасных.

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Вест Хэм начал активнее, хотя моменты были и у Фулхэма – в одном из эпизодов Фабиански потянул довольно опасный удар Ивана Кавалейру. На 18-й минуте счет открыл Мануэль Лансини, который красивым ударом переиграл голкипера – мяч задел каркас ворот и влетел в сетку. Этот гол стал единственным в первом тайме, хотя обе команды имели еще моменты, в частности, хорошую возможность отличиться не использовал дебютант Алле.

Андрей Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва. Второй тайм активнее начал Фулхэм, но Вест Хэм ответил классным моментом того же Алле – голкипер спас. У "дачников" свой шанс не использовал Кавалейру. Ярмоленко выглядел откровенно не лучшим образом, но мог записать в свой актив голевую передачу. Украинец классным пасом нашел Антонио в штрафной, однако тот упустил возможность, пробив мимо ворот. Заметно было, что украинцу все еще не хватает свежести после травмы ахилла, которая оставила его вне игры на 9 месяцев.

Хозяева перехватили инициативу и могли сравнять счет. Впрочем, Камара не использовал свой шанс. Сначала его удар взял Фабиански, а во втором эпизоде ​​мяч пролетел мимо ворот. Вест Хэм ответил моментом Антонио, который проиграл дуэль Беттинелли, а на последних секундах мог забить и Ярмоленко, однако не сложилось.

В итоге 1:0 – минимальная победа Вест Хэма. Следующий товарищеский матч подопечные Мануэля Пеллегрини сыграют 31 июля против берлинской Герты, а первый официальный поединок сезона – 10 августа против Манчестер Сити.

Ярмоленко сыграл четвертый поединок в текущее межсезонье, в каждом из которых провел на поле 45 минут. Заметно, что лидер сборной Украины находится в далеко не оптимальной форме, что очень настораживает, ведь до старта сезона осталось совсем немного, а конкуренты у Ярмолы – более чем серьезные.

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