Йокогама – Манчестер Сити: Зинченко помогает победить в репетиции Суперкубка – крайне тяжелый тест для украинца и Ко

Манчестер Сити в финальном перед Суперкубком Англии спарринге приехал в гости к сестринской команде Йокогама Маринерс. Счет и обзор матча, в котором с первых минут вышел украинец Александр Зинченко, читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Йокогама Маринерс – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Кейта Ендо, 22 – Де Брюйне, 18, Стерлинг, 40, Нмеча, 90+2

Зинченко вышел в стартовом составе, который максимально приближен к доступной основе: Браво в воротах, Уокер и украинец на флангах защиты, Стоунз и Ляпорт в центре. Родри, де Брюйне и Давид Силва – треугольник середины поля. Стерлинг – фальшивая девятка, Сане и Бернарду на крыльях атаки. Есть все основания полагать, что именно эти ребята выйдут в старте на Ливерпуль в матче так называемого Черити Шилд.

Гвардиола был прав, что обе команды похожи. Конечно, в качестве японцы уступают, но по стилю пытаются копировать "горожан". Неудивительно, что вратарь Йокогамы дважды на старте игры спасал хозяев, выходя далеко за рамки своей штрафной. Маринерс очень высоко прессинговали, и здесь спокойствие в ​​игре с мячом без лишних касаний, в частности, Зинченко определенно помогал.

К слову, именно украинец должен был первым забивать. Александр подхватил снаряд на 17 метрах, сильно пробил с левой, но кипер потянул. Не беда, забил его "брат-близнец". Браво отдал классную дальнюю передачу, Бернарду подхватил и продолжил, а де Брюйне на финте уложил соперника и пробил в ближний угол. Несколько раз игрок сборной Украины удачно сыграл на перехвате и был практически безупречен в передачах.

When he gets on that left foot...



️ 0-1 #mancity pic.twitter.com/MrT5SbCPew — Manchester City (@ManCity) July 27, 2019

Впрочем, без неудач не обошлось – Зинченко иногда проигрывал силовую борьбу и терял мяч. На совести Саши частичного и гол Йокогамы. В быстрой контре Зина сместился в центр, но пас пошел на его фланг, где был оставлен совсем неприкрытый игрок. Браво парировал, но Стоунз и Ляпорт как-тото особенно вяло мешали добить. Гвардиола был очень зол, выразив последнему свои претензии лично.

На 32-й Зинченко в стиле де Брюйне вырезал красивую передачу на Стерлинга, но что поделаешь, если в воротах Йокогамы свой "Нойер", который играет, словно либеро. Хозяева ответили моментом Маркоса Жуниора – Браво на месте.

И тут же Манчестер Сити вышел вперед. Де Брюйне вырезал пас-конфетку на Стерлинга, который не промахнулся. Топ-класс, Кевин! Впоследствии Зинченко снова потерял Накагаву, который прошел его на скорости. Хорошо, что японский вингер промазал. По первому тайму Александр получил от Manchester Evening News средний балл 6 за то, что не всегда справлялся в защите.

В начале второй половины вновь украинец – один из самых активных. Зинченко сначала позволил развернуться быстрой атаке японцев. Удар метров с 11 прошел выше. Затем же Александр почти исправился в атаке. Отдал своевременный пас на Сане, но и тот промахнулся. Сити забил третий, однако судьи справедливо зафиксировали офсайд – Уокер опередил события перед тем, как отдать ассист на Стерлинга. Японцы снова ответили быстрой атакой. На этот раз пострадал правый фланг манчестерцев, однако вновь хозяевам не хватило точности.

На 61-й Гвардиола провел 2 замены. Вместо Сане вышел юный Фоден, а Давида Силву поменял Гюндоган. Зинченко дважды за минуту потерял мяч на своей половине под прессингом – когда с ним такое случалось в последний раз, так и не скажешь! К счастью, Йокогама до ударов эти перспективные моменты не довела, но сигнальчик тревожный. Александр еще и дал себя опередить, когда Браво пытался вывести круглого со штрафного. Футболист хозяев не попал, сместившись в центр.

Нарезка эмоций Гвардиолы показательна. Неделя до поединка с Ливерпулем, а Пеп хватается за голову из-за массовых детских ошибок в защите и внезапных проблем с креативом после перерыва. На 75-й Нмеча заменил де Брюйне, а Зинченко уступил место на поле своему конкуренту Анхелиньо. На противоположном же фланге Данило вместо Уокера. Стерлинг переходит на позицию правого вингера, но не прошивает голкипера.

Нмеча вышел на свидание с голкипером с тем же успехом. Йокогама выигрывает верховую борьбу на стандарте – повезло, что мяч пролетел выше. И еще один провал слева у Манчестер Сити. Заброс за спину, Анхелиньо дает прострелить, а японцы чудом на замыкают. Отскок от своего же, удар другого Накагавы (вышел на замену) почти с 11-метровой отметки – Браво делает фантастический сейв! На 90+2-й юные джокеры из дубля защитили тяжелую победу окончательно. Бернабе, который на 82-й заменил Стерлинга, разобрался на правом фланге, Нмеча замкнул.