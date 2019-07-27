Вест Хем з Ярмоленком мінімально переміг Фулхем – посередня гра українця, який не реалізував свій момент

Вест Хем здолав Фулхем у товариському матчі – Андрій Ярмоленко відіграв 45 хвилин. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Фулхем – Вест Хем – 0:1

Гол: Лансіні, 18

На лондонському Крейвен Котедж зустрілися місцевий Фулхем та Вест Хем. У складі "молотів" дебютували два новачки команди – іспанець Форналс та француз Аллє, натомість Андрій Ярмоленко розпочав поєдинок на лаві запасних.

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Вест Хем розпочав активніше, хоча моменти були і у Фулхема – в одному з епізодів Фабіанскі потягнув доволі небезпечний удар Івана Кавалейру. На 18-й хвилині рахунок відкрив Мануель Лансіні, який красивим ударом переграв голкіпера – м'яч зачепив каркас воріт та влетів у сітку. Цей гол став єдиним у першому таймі, хоча обидві команди мали ще моменти, зокрема, хорошу нагоду відзначитись не використав дебютант Аллє.

Андрій Ярмоленко з'явився на полі одразу по перерві. Другий тайм активніше розпочав Фулхем, але Вест Хем відповів класним моментом того ж Аллє – голкіпер врятував. У "дачників" свій шанс не використав Кавалейру. Ярмоленко виглядав відверто не найкращим чином, але міг записати у свій актив гольову передачу. Українець класним пасом знайшов Антоніо у штрафному майданчику, проте той змарнував нагоду, пробивши повз ворота. Помітно було, що українцеві все ще бракує свіжості після травми ахілла, яка залишила його поза грою на 9 місяців.

Господарі перехопили ініціативу та могли зрівнювати рахунок. Втім, Камара не використав свій шанс. Спершу його удар взяв Фабіанскі, а в другому епізоді м'яч пролетів повз ворота. Вест Хем відповів моментом Антоніо, який програв дуель Беттінеллі, а на останніх секундах міг забити і Ярмоленко, проте не склалося.

В підсумку 1:0 – мінімальна перемога Вест Хема. Наступний товариський матч підопічні Мануеля Пеллегріні зіграють 31 липня проти берлінської Герти, а перший офіційний поєдинок сезону – 10 серпня проти Манчестер Сіті.

Ярмоленко відіграв четвертий поєдинок у поточне міжсезоння, у кожному з яких провів на полі 45 хвилин. Помітно, що лідер збірної України перебуває у далеко не оптимальній формі, що дуже насторожує, адже до старту сезону залишилось зовсім трохи, а конкуренти у Ярмоли – більш ніж серйозні.

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