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Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекорд

15:29 166 Читати українською
Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекорд
Себастьян Алле / Сайт Вест Хэма

Лондонцы совершили трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта.

Себастьян Алле стал игроком Вест Хэма, информирует официальный сайт "молотков".

Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание

Контракт форварда рассчитан на пять лет. Точная сумма трансфера француза не названа, однако он стал рекордным приобретением в истории лондонцев. За предварительными данными, Алле обошелся Вест Хэму в 50 евро. В матче 1/16 Лиги Европы 2018/19 он отметился дублем в ворота донецкого Шахтера.

Ранее страйкер защищал цвета Айнтрахта, Утрехта и Осера.

30 форвардов за 9 лет и разочарование. Вест Хэм ищет бомбардира, который сломает "проклятие" – это может сделать Ярмола

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