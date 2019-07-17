Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекорд

Лондонцы совершили трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта.
Себастьян Алле стал игроком Вест Хэма, информирует официальный сайт "молотков".
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Контракт форварда рассчитан на пять лет. Точная сумма трансфера француза не названа, однако он стал рекордным приобретением в истории лондонцев. За предварительными данными, Алле обошелся Вест Хэму в 50 евро. В матче 1/16 Лиги Европы 2018/19 он отметился дублем в ворота донецкого Шахтера.
Ранее страйкер защищал цвета Айнтрахта, Утрехта и Осера.
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