Вест Хэм подписал Алле – клуб Ярмоленко побил свой трансферный рекорд

Лондонцы совершили трансфер нападающего франкфуртского Айнтрахта.

Себастьян Алле стал игроком Вест Хэма, информирует официальный сайт "молотков".

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Контракт форварда рассчитан на пять лет. Точная сумма трансфера француза не названа, однако он стал рекордным приобретением в истории лондонцев. За предварительными данными, Алле обошелся Вест Хэму в 50 евро. В матче 1/16 Лиги Европы 2018/19 он отметился дублем в ворота донецкого Шахтера.

Ранее страйкер защищал цвета Айнтрахта, Утрехта и Осера.

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️West Ham have confirmed the signing of Sebastian Haller. He becomes their record signing.



Haller - £45m

Anderson - £34m

Fornals - £25m

Diop - £22.5m

Ayew - £22m pic.twitter.com/ifbQdF9kzA — Coral (@Coral) 17 липня 2019 р.