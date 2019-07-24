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Наполи подписал Эльмаса – Фенербахче наконец может завершить трансфер Коноплянки

15:48 78 Читати українською
Наполи подписал Эльмаса – Фенербахче наконец может завершить трансфер Коноплянки
Элиф Эльмас / твиттер Аурелио де Лаурентиса

Полузащитник Элиф Эльмас официально стал игроком Наполи.

Наполи объявил о подписании полузащитника Фенербахче Элифа Эльмаса, сообщает президент неаполитанцев в своем твиттере.

Переход Коноплянки в Фенербахче зависит от трансфера Эльмаса в Наполи, – СМИ

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составляет 16 млн евро, другие подробности сделки неизвестны.

Напомним, что Фенербахче ожидал завершения перехода Эльмас в итальянский клуб, чтобы вырученные деньги использовать для завершения сделки с Коноплянкой.

В сезоне 2018/19 Эльмас провел в составе Фенербахче 40 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми голами.

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