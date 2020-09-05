Новичок АПЛ договорился с Вест Хэмом о полноценном выкупе 22-летнего англичанина, информирует сайт "дроздов". По неофициальным данным, сумма трансфера составила 18 млн фунтов.

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Прошлый сезон Диангана провел за Вет Бромвич на правах аренды и стал одним из лидеров команды. Вингер сыграл в 30 матчах Чемпионшипа, отличился 8 голами и 6 ассистами. Главный тренер "дроздов" Славен Билич очень хотел сохранить таланта перед возвращением в элитный дивизион.

Добавим, что Диангана играет на обоих флангах атаки, то есть его возвращение в Вест Хэм могло негативно повлиять на перспективы Андрея Ярмоленко.

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