Экс-хавбек Боруссии Д Марио Гетце и форвард Порту Мусса Марега оказались среди целей "молотов", информирует Express.

Ярмоленко голом принес победу Вест Хэму в спарринге против Брентфорда

Чемпион мира 2014 года не договорился с дортмундцами о продлении контракта, поэтому ищет себе новый клуб. В битве за Гетце конкуренцию Вест Хэму составят Монако и Рома. За Марега лондонцам придется выложить около 15 млн фунтов. Малиец в основном играет на позиции центрфорварда, но его приход может угрожать песрпективам Андрея Ярмоленко на правом фланге.

Добавим, что Вест Хэм еще не подписал ни одного новичка в текущее трансферное окно, хотя в прошлом сезоне команда Мойеса тяжело боролась за выживание.

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