Вінгер Грейді Діангана продовжить свої виступи у складі Вест Бромвіча.

Новачок АПЛ домовився з Вест Хемом про повноцінний викуп 22-річного англійця, інформує сайт "дроздів". За неофіційними даними, сума трансферу склала 18 млн фунтів.

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Минулий сезон Діангана провів за Вет Бромвіч на правах оренди і став одним з лідерів команди. Вінгер зіграв у 30 матчах Чемпіоншипу, відзначився 8 голами та 6 асистами. Головний тренер "дроздів" Славен Біліч дуже хотів зберегти таланта перед поверненням в елітний дивізіон.

Додамо, що Діангана грає на обох флангах атаки, тобто його повернення у Вест Хем могло негативно вплинути на перспективи Андрія Ярмоленка.

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