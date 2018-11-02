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Вест Хэм пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков после матча с Тоттенхэмом

11:27 81 Читати українською
Вест Хэм пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков после матча с Тоттенхэмом
Вест Хэм пожизненно дисквалифицировал двух болельщиков

Вест Хэм украинца Андрея Ярмоленко решил жестко бороться с нарушениями правопорядка во время матчей команды.

Вест Хэм в матче Кубка английской Лиги проиграл Тоттенхэму со счетом 1:3. Перед тем, как "шпоры" забили третий мяч, на поле выбежал один из болельщиков. Незадолго до финального свистка на газоне Олимпийского стадиона в Лондоне оказался еще один фанат.

Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме и признался, где труднее

Полиция задержала обоих правонарушителей. По информации BBC, Вест Хэм решил наказать болельщиков, пожизненно запретив мужчинам посещать матчи клуба.

Кубок английской лиги: Челси перестрелял Дерби Лэмпарда, Вест Хэм Ярмоленко уступил Тоттенхэм

Кубок английской лиги1/8 финала

Вест Хэм - Тоттенхэм: Среда 31 октября 2018

Вест Хэм
Матч окончен
1 : 3
Тоттенхэм
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Англия Вест Хэм Вест Хэм футбольные фанаты Вест Хэм - Тоттенхэм
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