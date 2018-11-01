Ярмоленко сравнил тренировки в Динамо и Вест Хэме и признался, где труднее

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко доволен тренировочным процессом под руководством Мануэля Пеллегрини.

– Как происходит тренировочный процесс в Вест Хэме?

– Если одна игра в неделю, то по одной тренировке в день. В середине недели – две тренировки. Они непростые, так скажу, бегать приходится нормально.

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– Чем отличаются тренировки в Вест Хэме от тренировок в Динамо?

– В Англии скорости другие, первое время нужно к этому привыкнуть, мыслить нужно быстрее, быстрее работать с мячом. Конечно, в этом есть отличие.

– Где больше нагрузки? В гранде украинского футбола или в середняке ​​АПЛ?

– Я думаю, это зависит не от чемпионата, а от тренера, каждый видит тренировочный процесс по-своему. Если брать Пеллегрини, или Реброва и Хацкевича, с которыми я работал в Динамо, то больше физических упражнений в Англии. Тренировка тяжелые, но интересные. Нет бессмысленной беготни, ты все время работаешь с мячом, делаешь какие-то упражнения. Тебе интересно и трудно. Любому футболисту нравится работать с мячом, – цитирует Ярмоленко официальный сайт ФФУ.

Напомним, из-за тяжелой травмы Ярмоленко выбыл на 6 месяцев.

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