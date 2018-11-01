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Кубок английской лиги: Челси перестрелял Дерби Лэмпарда, Вест Хэм Ярмоленко уступил Тоттенхэму

31 октября 23:46 26 Читати українською
Кубок английской лиги: Челси перестрелял Дерби Лэмпарда, Вест Хэм Ярмоленко уступил Тоттенхэму
Челси – Дерби Каунти – 3:2 / ФК Челси

В матче 1/8 финала Кубка лиги Фрэнк Лэмпард уступил своему родному Челси в боевом матче, Вест Хэм продолжает не выигрывать без Андрея Ярмоленко в старте.

Челси в матче 1/8 финала Кубка английской лиги дома принимал Дерби Каунти, тренером которого является легенда "синих" Фрэнк Лэмпард. В первом тайме команды устроили настоящую перестрелку, которая закончилась со счетом 3:2 в пользу лондонцев, причем гости дважды забили в свои ворота. Этот счет и стал окончательным.

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Вест Хэм без Андрея Ярмоленко дома был по всем статьям обыгран другим лондонским клубом Тоттенхэмом. Дубль на счету Сон Хын Мина, еще один гол в составе "шпор" забил Фернандо Льоренте. За "молотобойцев" отличился Лукас Перес.

Арсенал на своем поле дома минимально переиграл представителя Лиги 1 Блэкпул благодаря голам Лихтштайнера и Смита-Роу. Матч завершился с двумя удалениями в составе обеих команд.

Кубок английской лиги, 1/8 финала

Челси – Дерби Каунти – 3:2

Голы: Томори, 5 (автогол), Кио, 21 (автогол), Фабрегас, 41 – Мерриотт, 9, Вогорн, 27

Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:3

Голы: Перес, 71 – Сон, 17, 54, Льоренте, 75

Арсенал – Блэкпул – 2:1

Голы: Лихтштайнер, 33, Смит-Роу, 50 – О'Коннор, 66

Удаления: Гендузи (Арсенал), 57, О'Коннор (Блэкпул), 84

Кубок английской лиги1/8 финала

Арсенал - Блэкпул: Среда 31 октября 2018

Арсенал
Матч окончен
2 : 1
Блэкпул
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