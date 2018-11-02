Вест Хем довічно дискваліфікував двох вболівальників після матчу з Тоттенхемом

Вест Хем українця Андрія Ярмоленка вирішив жорстко боротися із порушеннями правопорядку під час матчів команди.

Вест Хем у матчі Кубка англійської Ліги програв Тоттенхему з рахунком 1:3. Перед тим, як "шпори" забили третій м'яч, на поле вибіг один з уболівальників. Незадовго до фінального свистка на газоні Олімпійського стадіону в Лондоні опинився ще один фанат.

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Поліція затримала обох правопорушників. За інформацією BBC, Вест Хем вирішив покарати уболівальників, довічно заборонивши чоловікам відвідувати матчі клубу.

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