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Вест Хем довічно дискваліфікував двох вболівальників після матчу з Тоттенхемом

11:27 482 Читать на русском
Вест Хем довічно дискваліфікував двох вболівальників після матчу з Тоттенхемом
Вест Хем довічно дискваліфікував двох вболівальників

Вест Хем українця Андрія Ярмоленка вирішив жорстко боротися із порушеннями правопорядку під час матчів команди.

Вест Хем у матчі Кубка англійської Ліги програв Тоттенхему з рахунком 1:3. Перед тим, як "шпори" забили третій м'яч, на поле вибіг один з уболівальників. Незадовго до фінального свистка на газоні Олімпійського стадіону в Лондоні опинився ще один фанат.

Ярмоленко порівняв тренування в Динамо і Вест Хемі та зізнався, де важче

Поліція затримала обох правопорушників. За інформацією BBC, Вест Хем вирішив покарати уболівальників, довічно заборонивши чоловікам відвідувати матчі клубу.

Кубок англійської ліги: Челсі перестріляв Дербі Лемпарда, Вест Хем Ярмоленка поступився Тоттенхему

Кубок англійської ліги1/8 фіналу

Вест Хем - Тоттенхем: Середа 31 жовтня 2018

Вест Хем
Матч завершено
1 : 3
Тоттенхем
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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем футбольні фанати Вест Хем - Тоттенхем
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