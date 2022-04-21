Лондонцы приступили к реализации билетов на домашний матч полуфинала Лиги Европы 2021/22 против Айнтрахта. Впрочем, есть ограничения.

Лондон уже в следующий четверг примет первую встречу между английской и немецкой командами. Накануне клуб начал продавать пропуски, но предупредил недобросовестных фанатов.

"Будет биток": Ярмоленко хочет организовать матч между Вест Хэмом и Динамо

"У болельщиков Вест Хэма, которые будут перепродавать свои билеты на матч с Айнтрахтом на любой неавторизованной платформе, действие абонемента будет аннулировано, им будет запрещено посещать домашний стадион до конца сезона 2022/23.

Также фанаты лишатся своих приоритетных баллов, полученных за сезонный абонемент. Возможности вернуть их не будет. Любые билеты, размещенные для перепродажи на внешних платформах, будут аннулированы, а продавцы заблокированы", – говорится в заявлении на сайте "молотков" .

Очевидно, таким предупреждением Вест Хэм хочет не допустить повторения ситуации на Камп Ноу в матче Барселона – Айнтрахт , когда на трибунах было около 20-30 тысяч немецких фанатов. Лапорта заявлял , что билеты для поклонников команды из Франкфурта были ограничены, но им их перепродали болельщики "блаугранас".