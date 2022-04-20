"Я встречался не с президентом, а разговаривал с Мойесом, потому что сейчас насыщенный график, можно ли организовать эту игру.

Ярмоленко намекнул, когда завершит выступления за сборную Украины

Футболисты и главный тренер готовы сыграть этот матч, собрать максимальное количество болельщиков на стадионе. Я думаю, если Динамо приедет в Англию и люди узнают, что все деньги пойдут на восстановление Украины, благотворительность, помощь детям, больницам, то здесь будет биток.

Если удастся организовать эту игру, я с удовольствием сыграю за обе команды, потому что Динамо – команда номер один в моей жизни. Вест Хэм сейчас моя команда, которую я никогда не забуду. Даже если я уйду, я всегда буду помнить этих болельщиков, которые поддерживали меня, мою семью и мою страну в эти трудные минуты", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, Динамо сейчас проводит ряд благотворительных матчей в Европе, средства от которых будут направлены на помощь Украине и переселенцам.

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