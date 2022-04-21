Лондонці розпочали реалізацію квитків на домашній матч півфіналу Ліги Європи 2021/22 проти Айнтрахта. Втім, є обмеження.

Лондон вже наступного четверга прийматиме першу зустріч між англійською та німецькою командами. Напередодні клуб почав продавати перепустки, але попередив недобросовісних фанатів.

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"У вболівальників Вест Хема, які будуть перепродувати свої квитки на матч з Айнтрахтом на будь-якій неавторизованій платформі, дія абонемента буде анульована, їм буде заборонено відвідувати домашній стадіон до кінця сезону 2022/23.

Також фанати втратять свої пріоритетні бали, отримані за сезонний абонемент. Можливості їх повернути не буде. Будь-які квитки, розміщені для перепродажу на зовнішніх платформах, будуть анульовані, а продавці заблоковані", – йдеться у заяві на сайті "молотків".

Вочевидь, таким попередженням Вест Хем хоче не допустити повторення ситуації, що трапилась на Камп Ноу у матчі Барселона – Айнтрахт, коли на трибунах було близько 20-30 тисяч німецьких фанатів. Лапорта заявляв, що квитки для прихильників команди із Франкфурта були обмежені, але їм їх перепродали вболівальники "блаугранас".

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